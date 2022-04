Présidentielle 2022 : Jean Lassalle met en scène son abstention, le Conseil constitutionnel saisi

Dimanche 24 avril, pour le second tour de l’élection présidentielle, Jean Lassalle a mis en scène son abstention dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). Sous les caméras, le candidat qui a recueilli 3,13% des suffrages au premier tour a pris les deux bulletins à disposition, s’est rendu dans l’isoloir et a fait mine de déposer son enveloppe dans l’urne avant de faire marche arrière et d’expliquer : "Pour la première fois de ma vie d’homme (…) je refuse de participer à ce vote, c’est-à-dire je m’abstiens". La séquence a également été diffusée par Jean Lassalle sur ses réseaux sociaux.