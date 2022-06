Législatives 2022 : quel visage pour la nouvelle Assemblée ? Les résultats définitifs

Sur les 22.464.276 votants, 1.235.844 électeurs ont voté blanc, soit 2,54% des inscrits, et 5,50% des votants au niveau national, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Ce résultat accuse ainsi un léger recul par rapport au second tour de 2017 où plus de 1,4 million d'électeurs avaient choisi le vote blanc, soit 2,98% des inscrits et 6,99% des votants.