Second tour : une fois le nouveau président élu, quel calendrier jusqu'aux législatives ?

Les élections législatives, destinées à élire les députés et renouveler l'Assemblée nationale, auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Elles clôtureront le processus démocratique qui se renouvelle tous les 5 ans pour désigner le nouveau président de la République et les représentants du peuple qui l'aident - ou non, selon les résultats - à gouverner et appliquer le programme sur lequel il a été élu.