Législatives : la secrétaire d'État Justine Benin éliminée en Guadeloupe

Par ailleurs, dans la première circonscription, le député sortant Olivier Serva, ex-LaREM et soutenu par LFI pour le deuxième tour, non sans provoquer des remous au sein du parti, a été élu avec 74,04%. Parmi ses ambitions : créer "un groupe outre-mer à l'Assemblée nationale" et "défendre la réintégration des soignants suspendus". Et dans la quatrième circonscription, sans suspense, Elie Califer, soutenu par LFI, a été élu avec 100% des suffrages exprimés. Il était le seul candidat en lice après le désistement de son adversaire Marie-Luce Penchard.

Dans la troisième circonscription, le candidat du RN Rody Tolassy n'a pas réussi à décrocher un mandat de député alors que c'est dans l'archipel que Marine Le Pen avait remporté son meilleur score (près de 70%) lors du second tour de l'élection présidentielle. Le député sortant Max Mathiasin (SE), arrivé en deuxième position au premier tour, l'emporte donc finalement (52,12% des voix).