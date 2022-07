Sécurité à Lyon : Gérald Darmanin annonce des renforts policiers et un nouveau centre de rétention

Après l'attaque des policiers à la Guillotière, Gérald Darmanin avait mis en cause un suspect étranger en situation irrégulière, finalement mis hors de cause, mais promis qu'il serait de toute façon expulsé. Mardi, le ministre avait annoncé la présentation "à la rentrée de septembre" d'une loi pour lever "toutes les réserves" législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.

Pour renforcer la lutte contre la délinquance à Lyon et plus particulièrement dans le quartier la Guillotière, Gérald Darmanin a par ailleurs indiqué l'arrivée d'une deuxième compagnie de CRS, soit 70 personnes, qui restera à demeure dans l'agglomération. En plus de cela, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'en tout, ce seront plus de 300 policiers supplémentaires qui seront affectés dans la métropole, d'ici 2023. "Nous avons eu, en 2021, cent policiers supplémentaires. Quarante seront affectés dès le 1er août dans la métropole, ce chiffre sera complété en fin d’année. Il y en aura donc bien 200, en deux ans, et 300, l’an prochain", soit 370 policiers et CRS au total.