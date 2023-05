Élus agressés et menacés : en quoi consiste le "pack sécurité" que le gouvernement met à leur disposition ?

Le pack renforcera également le dispositif "alarme élu". S'ils le souhaitent, les élus pourront se signaler et se faire enregistrer dans un fichier qui permettra aux forces de l'ordre de déclencher une intervention plus rapide en cas d'appel au 17. L'inscription dans ce fichier permettra en outre de déclencher une vigilance renforcée autour des domiciles des maires lors des patrouilles et des rondes des forces de sécurité.

Aussi, le gouvernement veut sanctuariser le principe selon lequel une menace doit faire l'objet d'une évaluation. "Si on n'évalue pas le risque, on ne peut pas prendre de mesure pour protéger l'élu", constate l'entourage de Dominique Faure. Il veut également déployer un dispositif pour recueillir les plaintes au domicile de l'élu ou à la mairie, et continuer de mobiliser la plateforme Pharos pour détecter plus rapidement et largement les contenus haineux en ligne dont font l'objet les élus.