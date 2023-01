"Aucun incident notable en France lors de la nuit de la Saint-Sylvestre", se félicite Gérald Darmanin

En déplacement à Mayotte, ce dimanche 1er janvier 2023, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est revenu sur la soirée de la Saint-Sylvestre. "Je voudrais remercier les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, qui ont été particulièrement mobilisés lors de cette nuit de la Saint-Sylvestre. C’est un très gros effort fait par le ministère de l’Intérieur, singulièrement en Ile-de-France. Sur les Champs-Élysées, il y avait plus d’un million de personnes, deux millions si on prend l’intérieur, dans un périmètre assez large des Champs-Élysées et de Paris. Tout cela s’est déroulé du mieux possible. Je remarque qu’il n’y a pas eu d’incident notable, hier, dans toute la France", a déclaré Gérald Darmanin.

Selon les premières estimations, il y aurait eu 57 arrestations, 15 feux de véhicules, 14 feux de poubelles et 233 tirs de mortiers sur le département de la Seine-Saint-Denis.