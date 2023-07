Conduite sous stupéfiants : le gouvernement annonce la suspension automatique du permis

Le gouvernement hausse le ton face aux automobilistes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, lundi 17 juillet à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), que l'exécutif allait durcir la loi et "rendre obligatoire" la suspension du permis en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Le but : lutter contre "le fléau" des conduites addictives au volant. La Première ministre a ainsi déclaré que le gouvernement entendait être "intraitable" et "sanctionner plus sévèrement les conduites addictives".