Tabac, contraception, Ehpad... Que contient le budget de la Sécu définitivement adopté ?

Parmi les autres points actés à l'Assemblée, on peut retenir que l'accès à la complémentaire santé solidaire va se voir simplifié pour les jeunes ainsi que pour les personnes âgées, sous conditions. Il est aussi prévu que les arrêts de travail délivrés à l'issue d'une téléconsultation par un professionnel différent du médecin traitant cessent d'être remboursés.

Concernant la formation des médecins, l'internat des généralistes sera allongé d'un an, incluant des stages hors de l'hôpital et "en priorité" dans les déserts médicaux. L'obligation plaidée par de multiples députés n'a pas été retenue. Il s'agit sur le papier de mieux former les praticiens à l'exercice libéral et d'accompagner leur installation. En fin de carrière, les médecins et infirmiers continueront de pouvoir travailler jusqu'à 72 ans dans les hôpitaux. Une prolongation validée jusqu'à la fin 2035. Toujours du côté des médecins, soulignons qu'une exonération de cotisations d’assurance vieillesse est décidée pour les médecins libéraux qui se trouvent dans une situation de cumul emploi-retraite. Le tout, sous un niveau de revenu fixé par décret. Le cumul emploi-retraite est par ailleurs rendu possible pour les professionnels de santé dans les déserts médicaux.

La question de la dépendance est aussi évoquée dans le budget de la Sécu 2023, avec l'ajout de 3000 infirmiers et aide-soignants, qui doivent renforcer les effectifs des maisons de retraite. Il s'agit de la première étape d'un plan de 50.000 recrutements supplémentaires annoncés d'ici 2027. Il est prévu que s'y ajoutent 4000 places additionnelles au sein des services d'aide à domicile.

Notons enfin que l'aide financière versée aux familles qui font garder leur enfant par une assistante maternelle sera réévaluée. L'objectif est que le reste à charge soit identique à une situation dans laquelle l'enfant bénéficierait d'une place en crèche.