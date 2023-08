Ségolène Royal propose de mener une liste d'"union" de gauche aux élections européennes

"Il s'agit de lancer une dynamique d'union", a déclaré Ségolène Royal devant la presse. Pourrait-elle conduire elle-même cette liste ? "C'est l'idée", a-t-elle répondu. A-t-elle le soutien du parti de Jean-Luc Mélenchon pour cela ? Pas vraiment, à en croire l'eurodéputée Manon Aubry. "LFI soutient une liste Nupes avec une tête une de liste en capacité de rassembler toute la gauche", et "non" Ségolène Royal, a-t-elle précisé à TF1 et LCI.