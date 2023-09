Ségolène Royal tête de liste aux européennes ? LFI ne donne pas suite

"Quel est notre but ? Nous voulons la formation d’une liste de la Nupes capable de battre le bloc macroniste et la liste du Rassemblement national", écrivent les membres de la coordination des espaces du mouvement. Une seule solution pour cela : s'unir. Or les communistes et les écologistes ont désigné chacun une tête de liste et semblent décidés à concourir seuls. "Alors que 82% des électeurs de la Nupes souhaitent une liste commune aux élections européennes, nous buttons sur des difficultés inattendues", poursuivent-ils, ajoutant : "Nous avons proposé à EELV de prendre la tête de la liste commune en tenant compte du fait que ce parti était arrivé en tête des quatre partis de la Nupes lors de la précédente élection européenne", regrettant qu'à ce jour les réponses demeurent "défavorables".