Séisme au Maroc, abaya, Macron sifflé... Ce qu'il faut retenir de l'intervention de Mathilde Panot sur LCI

Mathilde Panot, cheffe de file du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, était l'invitée de "L'Événement du dimanche LCI", la nouvelle émission politique présentée tous les dimanches entre midi et 13 heures sur le canal 26 par Marie Chantrait. Séisme au Maroc, conférence sociale, interdiction de l'abaya à l'école... De nombreux thèmes au cœur de l'actualité ont été abordés par la députée et les deux chroniqueurs en plateau, François Lenglet et Ruth Elkrief.