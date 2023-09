Pourquoi le Maroc ne veut pas de l’aide française ?

"Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, c'est une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée." Ce lundi matin, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Le fait que le Maroc n'ait pas accepté l'aide de la France pour venir en aide aux secours et aux victimes du séisme survenu dans le Haut-Atlas dans la nuit de vendredi à samedi est-il lié aux mauvaises relations diplomatiques entre Rabat et Paris ? "Non, je ne le crois pas", a également assuré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce lundi matin. "Aujourd'hui il n'y a pas de polémique à avoir, (...) il ne faut pas que la France soit vexée", a abondé Farida Amrani sur TF1, députée LFI et vice-présidente du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale. "Il faut vraiment respecter la souveraineté du Maroc et les laisser faire, et se tenir prêts."