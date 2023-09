Travailleurs sans-papiers en France : que disent les chiffres ?

Dans une note de décembre 2022, communiquée en amont d'un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur écrivait que "dans le cadre de la circulaire 'Valls' du 28 novembre 2012, 30.000 étrangers en situation irrégulière

sont régularisés par an (23.000 pour des motifs familiaux et 7000 pour des motifs de travail)". Un tableau de l'AGDREF/DSED publié en juin 2021 confirmait qu'entre 2016 et 2020, le nombre d'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs économiques oscillait entre 6449 et 8056.