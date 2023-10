Selfies de policiers avec Jordan Bardella : "choquant" pour Gérald Darmanin, une enquête administrative ouverte

"Les policiers, est-ce qu'ils ont le droit de montrer dans la fonction une opinion politique ? Non", a estimé Gérald Darmanin. Sur les sites gouvernementaux, cette obligation de réserve concernant les fonctionnaires est bien rappelée. "Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles", "pendant et en dehors du temps de travail", précise le site service-public.fr.

Les fonctionnaires risquent un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire de leurs fonctions de 1 à 3 jours, ou la convocation d'un conseil de discipline qui pourra prendre des sanctions encore plus lourdes.