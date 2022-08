Selon un sondage, le FN est donné gagnant au premier tour des régionales

Le Front national obtiendrait 28% des voix aux prochaines élections régionales, si elles avaient lieu dimanche. Ce nouveau sondage TNS Sofres-OnePoint pour Le Figaro, RTL et LCI, publié jeudi, est le premier à donner le FN en tête, au niveau national, lors du premier tour de ce scrutin, qui se tiendra en décembre.

Le parti d'extrême-droite se place ainsi devant Les Républicains et les centristes (27%), le Parti socialiste (21%), les listes EELV et leurs alliés (8%), FG-PCF (6%), LO (1%) et DVG (1%). Toutefois, la gauche réunie arriverait nettement en tête des intentions de vote au premier tour des régionales, en totalisant 37% des voix.

Le FN récupère des électeurs de la gauche et de la droite

Selon RTL , le FN retrouve la quasi-totalité de ses électeurs de la présidentielle de 2012, à la différence des autres partis. Le parti de Marine Le Pen récupérerait ainsi les électeurs de ses concurrents à la présidentielle : parmi les 28% des intentions de vote données au FN lors du premier tour des régionales, 9% avaient voté François Hollande en 2012, 10% donnaient leur voix à François Bayrou et 19% votaient pour Nicolas Sarkozy.

Toutefois, ce sondage fait davantage état d'un tassement des principales listes de droite et de gauche que d'une percée de la formation d'extrême droite, dont les scores lors des précédentes études de ce type étaient comparables, sinon identiques. Ce sondage fait par ailleurs état d' un intérêt mitigé pour les élections régionales : 41% des personnes interrogées se déclarent en effet "pas intéressées" par ce scrutin.

