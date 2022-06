Semaine de casse-tête pour Elisabeth Borne, chargée de former un "gouvernement d'action"

Au sein de celle-ci, certains sont d'ailleurs sceptiques. Le patron du MoDem François Bayrou ne pense pas que des "accords d'appareil" ou une "coalition" soient possibles avec des oppositions. "Confiant, mais pas optimiste", le député LaREM Gilles Le Gendre fait le même constat. Manifestement, "les forces politiques de gouvernement ne sont pas prêtes à la grande coalition telle que nous pourrions la rêver sur un modèle à l'allemande", prévient-il.

Et il y a bien quelques postes à pourvoir : une dizaine de portefeuilles pourrait être attribuée début juillet. Du côté de l'Élysée, on espère ainsi des "clarifications" au sein des oppositions où résident "des voix dissonantes", prêtes à gouverner avec le groupe présidentiel. Avec 245 députés, Emmanuel Macron a obtenu la majorité relative la plus basse de l'histoire de la Ve République. Mais depuis, des parlementaires sont décrochés un à un, et Elisabeth Borne comptait jeudi 252 députés, à 37 voix de la majorité absolue.