Sénat : Gérard Larcher "tend la main au gouvernement" d'Elisabeth Borne

Depuis le second tour de l'élection présidentielle, "le pays est atteint de la maladie du sommeil", assure Gérard Larcher, espérant rapidement "une nouvelle méthode de gouvernance". Le 7 mai, Emmanuel Macron "promettait de nouvelles relations avec le Parlement, avec les forces vives du pays. Il faut passer aux travaux pratiques", plaide-t-il auprès quotidien régional.

Aussi, "je souhaite qu’on travaille ainsi texte par texte. Un certain nombre d’entre eux pourraient être vus au Sénat, en première lecture, pour aller plus au fond", indique-t-il, alors que la chambre haute examine pour l'heure en premier les textes liés aux collectivités. Le restant étant généralement réservé à l'Assemblée nationale. Ensuite, "pour chaque texte important, je demande que nous en discutions ensemble avant qu’il ne soit ficelé, qu’il aille au Conseil d’État et qu’il soit présenté en conseil des ministres", précise-t-il. Il cite par ailleurs plusieurs acteurs à associer, comme les présidents de commission, les rapporteurs généraux ou encore les coordinateurs des groupes.