Sephora : après la diffusion d'une vidéo avec les Hijabeuses, droite et extrême droite appellent au boycott

Sephora est dans le viseur de la droite et de l'extrême droite. La raison ? La diffusion sur le compte Instagram de la marque, lundi, d'un clip avec l'équipe de football des Hijabeuses. Dans cette vidéo, on suit la routine beauté de certaines de ses membres, des femmes "qui prônent le dépassement de soi, l’esprit d'équipe et de combativité, et l’inclusion", estime la marque. Mais pour la droite et l'extrême droite, cette mise en avant du port du voile sur les terrains est inadmissible, et des élus appellent au "boycott".