Sérieuse ou hilare à l'Assemblée nationale, le "style Elisabeth Borne" c'est quoi ?

À sa nomination en mai 2023, le côté technicienne et technocrate de l'ancienne ministre du Travail avait été mis en avant et critiqué, tout comme son sérieux ou son exigence et sa dureté avec ses collaborateurs. Elisabeth Borne avait alors essayé de casser cette image en consacrant un entretien à Paris Match dans lequel elle avait été prise en photo en train de faire du jogging, ou encore lors d'une interview donnée à LCI, dans laquelle elle évoquait son statut de pupille de la Nation et la perte de son père très jeune. Elle ajoutait que ces épreuves l'avaient "blindée". "Peut-être que je ne sais pas exprimer mes émotions, ça doit être vrai dans ma vie publique, on va dire que c'est peut-être aussi vrai dans ma vie personnelle", ajoutait-elle.

"Elle n'aime pas s'exposer, se protège beaucoup du regard public", constate Philippe Moreau-Chevrolet. "Beaucoup de hauts fonctionnaires considèrent que leur devoir premier est de se taire. Je crois qu'elle est dans cette attitude-là, qu'elle est restée une haute fonctionnaire brillante dont le premier devoir est de se taire. Aussi pour elle, s'exposer trop c'est se mettre en danger, soit parce qu'elle a peur de trop exister par rapport au président de la République et d'être sanctionnée, soit parce qu'elle a peur des médias et de l'exposition qui en découle."