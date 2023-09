Le service national universel, bientôt obligatoire ? Le gouvernement change (encore) de position

Le SNU, promis par le président Emmanuel Macron dès 2017, visait à l'origine à être universel. Et donc généralisé et obligatoire, sur le modèle du service militaire d'autrefois. Cet été, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du SNU assurait pourtant que le fait de rendre le SNU obligatoire serait "contre-productif". Selon elle, "il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le Service national universel".

Depuis sa mise en place en 2019, le SNU ne concerne pour l'instant que des volontaires de nationalité française, entre 15 et 17 ans et avec l'accord de leurs parents. Mais le nombre de jeunes qui s'engagent reste très minoritaire, avec 32.000 recrues en 2022, sur plus de 600.000 jeunes éligibles.