"Si la réforme des retraites n'est pas revue, il faudra passer par les grèves", défend Fabien Roussel sur LCI

"Il n'en veut pas, et bien nous allons nous faire entendre dans la rue. Et s'il faut pour cela qu'il y ait plusieurs jours, des semaines de grève où l'outil de production, l'économie est arrêtée pour pouvoir se faire entendre, et bien il faudra passer par là", a assuré le député du Nord. "Je souhaite que les Français soient déterminés", a-t-il également lancé. L'élu a notamment appelé les mairies à fermer plusieurs heures en signe de protestation, assurant avoir trouvé des échos dans plusieurs départements, notamment auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Plaidant avec ses alliés de gauche pour lancer un référendum sur le sujet, pour "sortir par le haut", une proposition écartée par l'exécutif, Fabien Roussel a aussi dit craindre "que par l'entêtement du gouvernement et du président de la République, que la France s'enfonce dans une crise profonde démocratique". "Si le président s'entête et ne veut pas, c'est lui qui fait le choix du bras de fer, de la confrontation", a-t-il jugé.