Si la réforme des retraites est votée, "on continuera à manifester", assure Marine Tondelier sur LCI

Pour que ce référendum d'initiative partagée soit mis en place, il faut que 185 parlementaires et près de 4,9 millions de signataires français y apportent leur soutien, avant que la loi soit promulguée. "Ça va se faire, c'est une demande forte des syndicalistes, nous l'avons signé. L'étape suivante, il faudra qu'à peu près 5 millions de Françaises et de Français signent et disent 'Je soutiens le fait que ce référendum soit organisé'", a expliqué Marine Tondelier, qui espère que le texte ne sera pas promulgué avant que le processus aille jusqu'au bout.