Des "résultats mitigés" pour l'expérimentation du SNU, selon un rapport parlementaire

Jean-Claude Raux s'oppose ainsi à la "généralisation" du SNU, une "charge financière déraisonnable", qui ne "saurait être inférieure à deux milliards d'euros en année pleine", indique-t-il. Le député considère que le "bâti disponible risque d'être insuffisant" tout comme le nombre d'encadrants. Il dénonce surtout le "paradoxe d'un engagement obligatoire", qui "risque de mettre à mal le dispositif".

Sur son compte Twitter, l'élu a encore renchéri en réagissant sur le réseau X à une interview de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU, Prisca Thevenot, invitée lundi sur LCP. "Celui qui me dit que regarder le drapeau se lever et chanter la Marseillaise, c'est être militaire, non, c'est être Français", a-t-elle défendu, disant souhaiter "faire l'explication du SNU, avant de parler d'obligation". "Entre 2019 et maintenant, 90.000 jeunes l'ont fait. (...) Rien que sur l'année 2024, 90.000 vont le faire", avait-elle expliqué. "Nous pouvons aussi aimer profondément notre pays sans considérer que le lever des couleurs et la Marseillaise seuls déclenchent le sentiment patriotique", a riposté le député de Loire-Atlantique.