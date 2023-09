SNU obligatoire : les intentions du gouvernement toujours floues

Que faire du service national universel ? Le laisser optionnel ou le rendre obligatoire ? L'élargir à un plus grand nombre ? Voilà des années que le gouvernement change d'avis très régulièrement et ne sait pas vraiment quelle direction donner à ce service national mis en place par Emmanuel Macron en 2017 pour renforcer le lien entre l'armée et la nation. Ce mardi 19 septembre sur Brut, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du SNU, Prisca Thévenot, a indiqué qu'elle souhaitait qu'il "devienne un passage républicain pour toute une génération" via "une obligation qui sera une généralisation".