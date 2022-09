Sobriété énergétique : Emmanuel Macron "vit sur une autre planète", fustige Fabien Roussel

S'il a reconnu l'utilité de ces efforts pour les foyers qui ont la possibilité de le faire, Fabien Roussel estime que l'Élysée nourrit des illusions sur l'efficacité concrète de ces gestes. "Que chacun fasse un effort individuellement, c'est important, mais le gouvernement et le président de la République trompent les Français quand ils laissent croire que c'est cela qui permettra de s'attaquer au dérèglement climatique", a fustigé le parlementaire communiste. Avant de poursuivre : "Cela permet de réduire la consommation d'énergie, mais comme on doit se passer des énergies fossiles, on va devoir produire plus d'électricité pour les remplacer. C'est incontournable."

L'ancien candidat à la présidentielle a également appelé à "penser à tous ces foyers qui vivent dans des passoires thermiques, tous ces appartements pas rénovés qui vont subir un hiver rigoureux", mentionnant notamment son fief de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, où "on a intérêt à avoir du chauffage parce que ça fait mal" en hiver. Avant d'ajouter que la rénovation énergétique des bâtiments "coûte un bras", et que "si on n'y met pas les moyens, si on ne forme pas les jeunes, on n'y arrivera pas". De manière plus large, "on n'arrivera pas à s'attaquer au dérèglement climatique si on ne s'attaque pas aux inégalités sociales", a martelé le député.