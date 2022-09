Sobriété : faut-il généraliser le télétravail ? La ministre de la Transition énergétique réservée

"Faire un jour de télétravail sans fermer le bâtiment et sans couper le chauffage n'a pas d'intérêt. Et si on les coupe pour un jour et les redémarre le lendemain, ça consomme beaucoup d'énergie", ajoute la ministre, selon qui les économies potentielles sont variables en fonction des différents sites. Afin de répondre au mieux aux situations de chaque entreprise, "le plan de sobriété énergétique doit être construit par les acteurs de terrain."

Cette position mesurée rejoint celle d'Éric Chevée. Vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), il s'exprimait il y a peu dans les colonnes du Parisien : pour lui, il est ainsi "fondamental que ce soit laissé à la libre appréciation de l'entreprise". La question peut par ailleurs se révéler sensible puisque télétravailler engendre des frais supplémentaires pour les salariés. Un point sur lequel les syndicats se montrent vigilants, réclamant des contreparties.