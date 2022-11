Soignants non vaccinés : quels groupes politiques souhaitent leur réintégration ?

Depuis plusieurs mois, le député d'Eure-et-Loir réclame la réintégration des soignants non-vaccinés. "Dès lors qu'il n'y a plus aucune obligation pour nos compatriotes, dès lors qu'on considère que l'épidémie est derrière nous, il faut mettre un terme à cette mesure", avait-il estimé cet été. "Dans un pays à 95% de couverture vaccinale, les 5% de non-vaccinés ne sont plus un sujet", jugeait-il aussi, s'appuyant sur l'expertise de scientifiques. Jeudi, l'ensemble de son groupe était de son avis, à l'exception du médecin Philippe Juvin. À la tribune, il a estimé qu'il n'était pas "sérieux" de réintégrer un soignant non vacciné "qui est au contact des malades".

Si la proposition de loi n'a pas pu être adoptée, il est possible de connaître l'avis des députés sur la question selon leur vote pour ou contre un amendement pour la suppression de ce texte "portant réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé".