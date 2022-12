Réintégration des soignants non vaccinés : LFI retire sa proposition de loi et fustige le RN

"Nous condamnons fermement les mensonges visant à faire croire à un accord entre la France Insoumise et le Rassemblement National : il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais d’accord de notre groupe avec l’extrême droite", écrivent les députés LFI, alors que leurs partenaires de la Nupes les appelaient à retirer leur texte. "D’ailleurs, nous nous sommes opposés à la tentative du Rassemblement national de nommer un co-rapporteur issu de ses rangs sur notre texte de loi et nous avons obtenu que cette nomination soit rejetée par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale", continuent-il. Il était en effet question que la députée Caroline Fiat défende de nouveau son texte dans la niche RN.