Sondage : 70% des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites

Les Français sont également toujours majoritaires à soutenir les manifestations et grèves contre la réforme des retraites, à 70%. C'est même 3 points de plus que les deux précédentes enquêtes réalisées les 14 et 22 mars. Six Français sur dix (61%) souhaitent que les organisations syndicales continuent d'appeler à la mobilisation (+3 points). Aussi, le sondage indique qu'1 Français sur 5 (18%) approuve le recours à la violence chez les manifestants, et 25% chez ceux qui soutiennent le mouvement. 45% des sondés estiment que les forces de l'ordre ont fait un usage trop important de la force dans le cadre des manifestations et des grèves.