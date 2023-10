BAROMÈTRE LCI - 82% des Français estiment que la guerre Israël-Hamas aura des répercussions sur le terrorisme

La guerre entre le Hamas et Israël inquiète en France. D'après le baromètre Harris Interactive pour LCI publié ce vendredi 27 octobre, 82% des Français pensent que le conflit aura des répercussions sur le risque terroriste en France. Selon ce sondage, ils sont 44% à penser qu'elles seront "très importantes", et 38% "plutôt importantes". Seule 5% de la population est convaincue du contraire et pense que les répercussions terroristes ne seront "pas du tout importantes".

Les Français estiment aussi que le conflit aura des répercussions sur "la montée des extrémismes" (81%). "La méfiance des Français les uns envers les autres" (76%), "la sécurité des juifs de France" (74%) et "la sécurité des musulmans de France" (60%) sont d'autres conséquences craintes par la population.