Sondage présidentiel, J-2 : quels reports de voix des électeurs de Mélenchon, Zemmour, Pécresse et Jadot ?

À deux jours du second tour de l'élection présidentielle, ce vendredi 22 avril, et pour cet ultime rolling de la campagne présidentielle, l'écart de dix points relevé depuis jeudi se maintient entre les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron (55%) et celles en faveur de Marine Le Pen (45%).

Alors que les deux finalistes se sont affrontés mercredi soir à l'occasion du débat de l'entre-deux-tours, les reports de voix des candidats éliminés au premier tour continuent d'être scrutés à la loupe. Ils peuvent avoir un effet sur l'issue d'un scrutin annoncé plus serré qu'en 2017, lorsque Emmanuel Macron avait obtenu 66% des voix. Ces reports évoluent de jour en jour.