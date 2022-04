Sondage présidentielle, J-9 : quels reports de voix des électeurs de Mélenchon, Pécresse, Zemmour et Jadot ?

À neuf jours du second tour de la présidentielle, l'écart apparaît stable entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à 53,5% (=) des intentions de vote pour le président sortant, face à la candidate RN, selon notre baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Paris-Match et Sud Radio, soit un écart équivalent à 2,3 millions de voix.

Dans cet affrontement entre les deux finalistes de l'élection présidentielle, les reports de voix des candidats éliminés au premier tour sont scrutés à la loupe, tant ils peuvent avoir un effet sur l'issue d'un scrutin serré. Des reports qui évoluent de jour en jour.