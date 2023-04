À gauche, François Ruffin jugé "meilleur candidat" que Jean-Luc Mélenchon pour 2027, selon un sondage

S'il est plus connu que François Ruffin tous électorats confondus, Jean-Luc Mélenchon souffre d'une image négative auprès des électeurs de gauche et des écologistes, et plus largement auprès de l'ensemble des Français. Jugé plus autoritaire et arrogant respectivement par 71% et 62% des électeurs de gauche (contre 6% et 8% pour François Ruffin), Jean-Luc Mélenchon est aussi perçu comme moins sincère : 23% des électeurs à gauche le considèrent comme tel, contre 43% pour François Ruffin.

Le député Insoumis de la Somme, est, lui, perçu comme plus proche des gens (45% parmi les électeurs de gauche) et plus sympathique (45%) que le chef des Insoumis. En revanche, Jean-Luc Mélenchon devance légèrement François Ruffin au niveau de sa compétence, sa capacité à rassembler les Français et sur les qualités nécessaires pour être président de la République.