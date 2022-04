Sondage présidentielle, J-6 : quels reports de voix des électeurs de Mélenchon, Zemmour, Pécresse et Jadot ?

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position (21,95%), privilégient toujours le vote blanc, nul ou l'abstention. Selon notre sondage, 40% des Français ayant glissé un bulletin au nom du candidat de l'Union populaire au premier tour ne prendront pas position ce dimanche. Un total toutefois en baisse, puisque ce taux s'affichait à 49% vendredi 15 avril. 37% de l'électorat du député insoumis votera pour Emmanuel Macron (+4), et 23% pour Marine Le Pen (+5), malgré sa volonté de ne pas apporter "une seule voix à Madame Le Pen".

Chez Yannick Jadot, la tendance est plus nette. 58% de l'électorat du candidat écologiste votera pour Emmanuel Macron au second tour (+5), alors que le président sortant a orienté son meeting à Marseille, tenu samedi, vers l'écologie. 37% compte voter blanc ou s'abstenir (-5) et 5% choisirait Marine Le Pen (=).

Les électeurs de Valérie Pécresse sont également très partagés : 44% voteront Emmanuel Macron (+4), 30% voteront blanc ou s'abstiendront (-3) et 26% privilégieront Marine Le Pen (-1). En revanche, ceux d'Éric Zemmour penchent très majoritairement vers la candidate du Rassemblement national, et respectent la consigne de leur candidat. 76% voteront pour Marine Le Pen (-5), 13% ne choisiront pas (+3), et 11% voteront pour Emmanuel Macron (+2).

Enfin, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne tirent profit des abstentionnistes ou des indécis du premier tour. 26% des Français n'ayant pas voté au premier tour (ou ayant voté blanc) opteront pour Emmanuel Macron ce dimanche (=), contre 25% pour Marine Le Pen (+1).