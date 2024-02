SONDAGE EXCLUSIF - Élections européennes 2024 : le RN largement en tête devant Renaissance

Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio publié ce dimanche soir, le Rassemblement national arriverait largement en tête des élections européennes le 9 juin. Jordan Bardella recueillerait 28,5 à 29% des intentions de vote, contre 18 à 19% pour le camp présidentiel. Alors que Renaissance n'a toujours pas annoncé sa tête de liste, trois hypothèses ont été testées, avec des scores sensiblement identiques : Julien Denormandie, Clément Beaune et Valérie Hayer.

À quatre mois de l'échéance, qui a la faveur des Français ? Sans surprise, selon la première enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio dévoilée ce dimanche 11 février, le Rassemblement national (RN) est en tête des intentions de vote pour les élections européennes 2024, prévues le 9 juin prochain. Le parti de Jordan Bardella devance de dix points le mouvement présidentiel, toujours à la recherche de sa tête de liste.

De fait, Renaissance arrive loin derrière, quelle que soit la personnalité testée. Trois hypothèses ont été soumises aux sondés : les ex-ministres Julien Denormandie et Clément Beaune, ainsi que l'eurodéputée Valérie Hayer, nouvelle présidente du groupe Renew au Parlement européen.

Les deux premiers recueilleraient 19% des intentions de vote si l'élection devait avoir lieu dimanche prochain, la dernière 18%. Face à Julien Denormandie, Jordan Bardella réaliserait un score de 28,5%, 29% face à Clément Beaune et 28% face à Valérie Hayer. La députée européenne apparaît ainsi comme un meilleur rempart que ses camarades face au parti d'extrême droite, quand l'ancien ministre des Transports, représentant de l'aile gauche de la macronie, ferait perdre quelques points aux têtes de liste Nupes.

Glucksmann et le PS en 3e position

En troisième position figurerait la liste du Parti socialiste et Place publique menée par Raphaël Glucksmann (entre 9,5 et 10,5%), puis celle des Écologistes emmenés par Marie Toussaint (8 à 8,5%). L'Insoumise Manon Aubry est créditée de 7 à 8% d'intentions de vote, le Républicain François-Xavier Bellamy entre 7 et 7,5%, Marion Maréchal pour Reconquête entre 6 et 6,5%.

Enquête réalisée en ligne du 7 au 8 février selon la méthode des quotas, d'après un échantillon de 1356 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgé de 18 ans et plus.