Présidentielle : les intentions de vote pour Marine le Pen sont-elles surévaluées ?

Les dernières régionales, en 2021, sont un rappel de cet échec. Alors même que le Rassemblement National était donné gagnant dans certains départements ou régions, notamment en PACA où la liste de Thierry Mariani était malgré tout arrivée en tête au premier tour avant d'échouer au second tour, ou dans les Pyrénées-Orientales, le parti de Marine Le Pen n'a pas remporté une seule région.

Avant ce scrutin, la campagne municipale comme la précédente présidentielle avaient déjà vu les sondages surévaluer les scores de Marine Le Pen. En 2020, la prise de la mairie de Perpignan avait caché de plutôt mauvais résultats de la part du parti d'extrême droite.

De même, en 2017, Marine Le Pen recueillait juste avant le premier tour entre 22,5% et 23% des voix, selon le dernier sondage rolling de l'Ifop ou l'enquête d'Odoxa et de BVA. La candidate obtient finalement un score de 21%. De même, avant le second tour, la candidate était donnée autour de 37% des suffrages, selon l'Ifop et l'Ipsos, à 38% pour Harris Interactive. Des prédictions qui ont dépassé de 3 à 4 points le résultat final de la représentante du Rassemblement National, qui recueillera finalement 34% des voix.