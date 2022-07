Macron et Borne maintiennent leur cote de popularité en juillet

Pas d'augmentation alors que son second quinquennat a réellement commencé après les élections législatives. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne voient leur cote de popularité stagner en juillet, avec chacun 38% d'opinions positives, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche. Le chef de l'État est ainsi stable par rapport au mois de juin, même s'il a reculé de 4 points depuis février. Il reste ainsi dans une fourchette constante depuis près de deux ans et demi et le début de la crise du Covid, entre 36 et 43% d'opinions favorables dans ce baromètre.

Quant à Elisabeth Borne, nommée Première ministre, elle grappille un point de popularité (38%), après une lourde chute en juin où elle était passée de 45% à 37%. Mais 54% des personnes interrogées se disent aussi mécontentes de son action, soit deux points de plus qu'il y a un mois, alors que 8% ne se prononcent pas.