SONDAGE EXCLUSIF - Contre la réforme des retraites, les Français approuvent les blocages, pas les violences

Toujours selon ce sondage, l'approbation de ces moyens d'action peut dépendre de la proximité politique des personnes interrogées. Ainsi, concernant les coupures d'électricité ciblées, les personnes qui disent approuver ce type de contestation sont plutôt des personnes se disant proches de La France insoumise, du Rassemblement national ou qui n'ont pas de préférence politique. Concernant l'usage de pétards ou de feux d'artifice, les personnes qui approuvent ce type d'action sont plutôt proches des idées de la France insoumise ou de celles des Républicains, toujours selon cette étude.

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mars sur un échantillon de 1062 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.