EXCLUSIF - Sondage élection présidentielle : Emmanuel Macron conserve son avance

Dans les derniers mètres de la dernière ligne droite qui mène au second tour, les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen sillonnent la France, menant campagne et s'affrontant à distance. Le premier a pris part à une matinale radio avant de réendosser le costume présidentiel pour une visite de Notre-Dame de Paris ce vendredi, quand la candidate du RN, elle, a déambulé sur un marché du Pertuis (Vaucluse).

A 9 jours du 2nd tour, l'écart reste serré dans les intentions de vote entre le président-candidat et la candidate du Rassemblement National, mais l'actuel chef de l'État conserve son léger avantage, selon notre baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match, Sud Radio.