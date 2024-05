Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Si le scrutin avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez les résultats de notre sondage de ce mardi 28 mai.

La campagne – officielle – a débuté ce lundi. En attendant le 9 juin, les candidats s'activent dans les derniers mètres pour tenter de faire bouger les lignes. Les têtes de liste débattent et enchainent les rendez-vous médiatiques comme c'est le cas ce mardi sur LCI dans notre émission spéciale "Vous avez 15 minutes" (sur la 26 à partir de 20h).

Le sondage quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio révèle de nouveaux enseignements ce mardi. Le principal d'entre eux est le niveau record atteint par la liste de Jordan Bardella (RN). L'actuel eurodéputé réunit 34% des intentions de vote (+0,5 point par rapport à la dernière édition, lundi) à moins de deux semaines des élections européennes.

Évolution des intentions de vote à l'élection européenne. - Sondage Ifop-Fiducial

Derrière, la candidate de la majorité présidentielle, Valérié Hayer (15,5, -0,5 point), maintient sa courte avance sur son principal rival, Raphaël Glucksmann (14%, -0,5 point), chef de file de l'alliance Parti Socialiste-Place publique. Plus bas, la liste LFI de Manon Aubry (7,5%, pas de changement) passe devant celle des Républicains menée par François-Xavier Bellamy (7%, -0,5 point). Marion Maréchal (Reconquête) et Marie Toussaint (EELV) dépassent aussi virtuellement le seuil fatidique des 5%, avec chacun 6% des intentions de vote. Le Parti Communiste de Léon Deffontaines stagne, lui, à 2,5% (+0,5 point).

Méthodologie : l'enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1809 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 2000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 28 mai 2024. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.