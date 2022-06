SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : Elisabeth Borne remporterait sa circonscription du Calvados

Elle est l'une des membres du gouvernement à jouer son poste les 12 et 19 juin prochain : la Première ministre Elisabeth Borne, pour l'instant jamais élue à quelque mandat que ce soit, se présente aux législatives dans la sixième circonscription du Calvados. En cas d'échec, comme le veut l'Élysée, elle devra quitter ses fonctions, un revers particulièrement difficile pour la chef de l'exécutif. Mais selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mardi, le tableau lui est favorable : Elisabeth Borne obtiendrait une majorité de voix au premier tour, remporterait le second tour, et resterait ainsi à Matignon.

Tout comme lors du scrutin présidentiel, trois blocs se détachent : le camp présidentiel, la gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Au premier tour, l'ancienne ministre du Travail rassemblerait 39% des suffrages, devançant Noé Gauchard, candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) qui obtiendrait 26% des voix, lui qui mène tout comme Elisabeth Borne sa première campagne électorale. Jean-Philippe Roy, candidat du RN déjà défait en 2017, arriverait à la troisième place du podium avec 15% des bulletins.