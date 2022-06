SONDAGE EXCLUSIF - Élections législatives 2022 : le camp présidentiel pourrait atteindre la majorité absolue

Ce recul de la participation est particulièrement inquiétant pour l'extrême droite : les électeurs ayant voté Marine Le Pen et Eric Zemmour au premier tour de la présidentielle seraient respectivement 56% et 51% à bouder les urnes. Du côté de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, le tableau est plus encourageant : l'abstention tombe à 48%, mais concerne encore près d'un électeur sur deux. Ceux qui ont plébiscité Emmanuel Macron et Valérie Pécresse seraient les moins nombreux à s'abstenir : 42%, de quoi expliquer en partie la dynamique qui porte encore le camp macroniste, et la place que LR parvient à se tailler tant bien que mal.