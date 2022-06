SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : le premier tour pourrait connaitre une forte abstention

Fin mai, l'Ifop-Fiducial donnait effectivement 52% d'abstention, dans une enquête pour le Journal du dimanche. Ce taux est passé à 54% la semaine suivante et se maintiendrait donc en l'état deux jours avant le premier tour. La mobilisation serait particulièrement basse chez les électeurs à la présidentielle de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour.

En effet, le taux de participation au premier tour du scrutin, dimanche, des électeurs de Marine Le Pen à la présidentielle est estimé par l'institut à 44%. Il est de 49% pour les électeurs ayant choisi Eric Zemmour en avril dernier. La participation est un peu plus forte chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle est estimée à 52%. Celle-ci reste faible cependant, malgré l'alliance conclue à gauche et l'effort du chef de file de la Nupes pour nationaliser le scrutin. A contrario, ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse à la présidentielle qui présentent les taux de participation les plus élevés, puisqu'ils sont estimés à 42%.

"Les indicateurs sont tous au rouge", observait auprès de TF1info le directeur général Opinion de l'Ifop, Frédéric Dabi, à propos de la mobilisation. "On s’attend probablement à un record" concernant l'abstention, abondait dans le même sens Bruno Jeanbart, vice-président d’OpinionWay, interrogé par Radio Classique. Selon lui, l'affaire Abad et la polémique du Stade de France pourraient contribuer à cette forte abstention. Et le sondeur de pointer "un désintérêt total depuis le début pour la campagne, qui s’est accentué au fur et à mesure".