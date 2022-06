SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : le camp présidentiel pourrait obtenir 265 à 300 sièges à l'Assemblée nationale

Les Républicains, UDI et les centristes, qui détenaient jusqu'alors ce titre de première opposition au groupe présidentiel au Palais Bourbon, verraient leur groupe fondre, soit 40 à 65 sièges. Bien qu'ils n'aient obtenu que 10,4% des voix au premier tour, ils se tailleraient tout de même la troisième place dans l'Hémicycle et pourraient devenir de précieux alliés pour la majorité présidentielle.

Ils devancent donc le RN, qui a pourtant remporté 18,7% des suffrages dimanche. Le parti d'extrême droite devrait ainsi se contenter de 20 à 40 députés, loin des 100 députés, "voire plus", qu'espère la finaliste malheureuse de la présidentielle Marine Le Pen. Pour autant, son parti parviendrait cette fois à former un groupe, alors qu'il n'avait jusqu'alors envoyé que huit députés à l'Hémicycle. Reconquête!, son concurrent d'extrême droite, ne gagnera de son côté aucun siège, puisqu'il n'a réussi à placer aucun candidat au second tour, pas même son patron Eric Zemmour lui-même. Quant aux dissidents de gauche de la Nupes, ils obtiendraient une maigre part, avec trois à sept députés.