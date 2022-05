SONDAGE EXCLUSIF - Les Français font-ils confiance à Elisabeth Borne ?

Sébastien Lecornu, qui après avoir été Ministre des Outre-Mer a aujourd’hui la responsabilité des armées, gagne 5 points de confiance ce mois-ci (29%). Alors que plusieurs plaintes déposées contre lui ont été récemment révélées, Damien Abad apparait comme le ministre recueillant le niveau de confiance le plus faible (20%) avec la Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Ce sont d’ailleurs les deux personnalités ne bénéficiant pas de la confiance d’une majorité de proches de Renaissance.

Enquête menée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 mai 2022 auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été utilisée. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.