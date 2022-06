SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : l'union de gauche repasse en tête, devant Ensemble!

Le RN, emmené par la finaliste à la présidentielle Marine Le Pen, se maintient, lui, en troisième position, à 21%, après avoir atteint tout au plus 23% à la mi-mai. Ces trois blocs devancent de loin leurs adversaires. Les candidats des Républicains, de l'UDI et des centristes restent plutôt réguliers mais rassemblent seulement 11% des intentions de vote - bien plus, toutefois, que le score de 4,78% arraché à la présidentielle par la candidate de la droite Valérie Pécresse. Quant au résultat du second parti d'extrême droite, Reconquête!, il s'étiole encore un peu, tombant à 5% contre 6,5% début mai.