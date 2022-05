SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : la majorité présidentielle passe en tête des intentions de vote

Pour autant, ces trois pôles d'intentions de vote ne se retrouvent pas exactement dans la projection du nombre de sièges réalisée par Ifop-Fiducial. Selon le sondage, le camp présidentiel obtiendrait la majorité avec 275 à 310 sièges. La Nupes suivrait en obtenant entre 170 et 205 sièges. Ce sont ensuite Les Républicains, UDI et les Centristes qui obtiendraient le troisième groupe le plus important dans l'hémicycle avec 35 à 55 députés, devançant le RN, qui aurait entre 20 à 50 sièges. Les candidats divers gauche en obtiendrait entre 5 à 10, Reconquête! pourrait en compter entre 1 à 4 et, enfin, entre 8 à 15 députés pourraient être élus sans étiquette.