SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : Damien Abad donné largement vainqueur dans la 5e circonscription de l'Ain

Il est l'un des 14 ministres sur la sellette, dont le poste est suspendu aux résultats des urnes. Candidat aux législatives, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad, est aussi l'un de ceux dont la campagne semblait la plus périlleuse, après avoir été visé par des accusations de viol, une polémique qui avait ébranlé les tout premiers jours du gouvernement d'Elisabeth Borne. Pourtant, selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi, il remporterait au second tour la 5e circonscription de l'Ain dans laquelle il se représente pour un troisième mandat.

Le député sortant, siégeant jusqu'alors sous les couleurs des Républicains, signerait donc pour cinq années supplémentaires, avec cette fois l'étiquette d'un candidat divers droite soutenu par la majorité présidentielle. Il arriverait en tête du premier tour ce dimanche 12 juin avec 39% des intentions de vote, devant son adversaire de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) Florence Pisani, qui rassemblerait 22% des suffrages, et la candidate du Rassemblement National Joëlle Nambotin et ses 14% de voix.