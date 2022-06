SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : le camp présidentiel pourrait obtenir 270 à 300 sièges

L'enquête de l'institut de sondage révèle aussi que le camp présidentiel et celui de l'alliance de gauche restent au coude-à-coude dans les souhaits de victoire des électeurs : 33% des François aimeraient que la majorité Ensemble! l'emporte, contre 34% pour la Nupes. Contrairement aux projections en sièges, c'est le RN qui est ensuite le plus plébiscité, avec 26% des sondés qui souhaitent voir le parti remporter la majorité à l'Assemblée, tandis que LR et l'UDI n'ont pour leur part la faveur que de 7% des électeurs.